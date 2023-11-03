Кулеба: Похоже, Германии надо больше времени для решения по Taurus

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина все еще рассчитывает получить дальнобойные ракеты Taurus от Германии.

Об этом Кулеба сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о том, почему Берлин медлит с поставкой дальнобойных ракет, Кулеба сказал, что немецкому правительству, очевидно, требуется больше времени для принятия решения.

"Объяснения, которые вы открыто слышите в немецких медиа – такие же, которые мы слышим за закрытыми дверями. Эти объяснения время от времени развиваются. На этой неделе мы услышали позицию министра обороны. Как мы понимаем, вопрос о Taurus обсуждается, но немецкому правительству нужно больше времени, чтобы сформировать финальное решение", – отметил министр.

В то же время он отреагировал на беспокойство со стороны Берлина относительно того, что Украина может использовать немецкие ракеты для ударов по территории РФ.

"Мы построили очень доверительные отношения со многими странами... если какая-то страна просит нас ограничить диапазон вооружения определенной территорией, мы это делаем", – сказал он.

Говоря о текущей немецкой поддержке Украины в войне, Кулеба поблагодарил за решение Берлина передать системы ПВО Patriot.

"В то же время я хочу очень похвалить немецкое правительство за решение передать системы Patriot Это именно то, о чем мы просили, чтобы защитить наши мирные города и нашу энергетическую инфраструктуру", – отметил министр.

Недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил в интервью "ЕвроПравде", что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц 5 октября объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить эскалации войны.

Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.