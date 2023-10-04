Bild узнал, что Германия в ближайшее время не даст Украине Taurus

Правительство Германии "в обозримом будущем" не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые украинская сторона просила в течение последних нескольких месяцев для ударов по российским целям в глубоком тылу.

Об этом издание Bild узнало из немецких и украинских правительственных кругов, пишет "Европейская правда".

Германия пока не дала официального отказа в поставках Taurus Украине, но в непубличных обсуждениях дала понять, что не примет такого решения. Хотя в будущем эти поставки не исключены, они все равно считаются "крайне маловероятными", пишет Bild.

"Представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия в то же время хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления ее (Украины. – Ред.) противовоздушной обороны и, возможно, поставит больше ракет для комплексов Patriot", – говорится в публикации.

Вероятную причину отказа канцлер ФРГ Олаф Шольц озвучил на прошлой неделе на закрытом заседании комитета по иностранным делам Бундестага, когда его спросили, почему Берлин не может пойти по пути Великобритании и Франции, которые уже поставляют Украине дальнобойные ракеты.

По словам присутствующих, Шольц ответил, что обе страны "могут делать то, что нам не разрешено, поэтому такой вопрос перед ними не стоит".

Не уточняя источники данных, Bild пишет, что немецкий канцлер мог иметь в виду предоставление Украине геоданных о ракетных целях, а также возможного присутствия немецких специалистов "на земле" для обслуживания ракет.

"Представители немецкого правительства также выражали обеспокоенность тем, что ракетами Taurus может быть поражен Керченский мост", – добавляет издание, утверждая, что этот вопрос поднимался на встречах представителей ФРГ, Великобритании и Франции.

Ранее Bild узнал, что проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву является длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет.

Перед этим сообщалось, что Германия не отказывала Украине в поставке дальнобойных ракет Taurus и до сих пор изучает запрос на это вооружение.

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