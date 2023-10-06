Шольц до сих пор переживает, что Taurus приведут к "эскалации" войны

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз объяснил, что Германия до сих пор не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, его заявление приводит Politico, пишет "Европейская правда".

На вопрос журналистов в четверг, почему он не хочет отправлять крылатые ракеты, канцлер ответил, что такое решение может быть принято только после "тщательного рассмотрения".

"В конце концов, когда война длится так долго, эти рассуждения не могут прекратиться сразу", – сказал Шольц, добавив, что его правительство "всегда должно принимать во внимание то, что требует от нас конституция и какие у нас есть варианты действий".

"Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также является моей задачей как канцлера", – сказал глава немецкого правительства.

Шольц не уточнил, какие именно потенциальные конституционные ограничения он имеет в виду. Издание Bild ранее сообщало: канцлер обеспокоен тем, что для того, чтобы Украина могла использовать ракеты Taurus, Берлин должен будет предоставить геоданные о российских целях. Таким образом, по мнению канцлера, Германия будет вынуждена принять более активное участие в войне.

Шольц также обеспокоен тем, что Украина может использовать ракеты для поражения Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией.

В то же время Шольц неоднократно подчеркивал во время своей пресс-конференции в четверг, насколько "очень далеко идущим", но также "очень эффективным" есть его решение поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot.