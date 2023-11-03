Правительство Италии поддержало конституционную реформу с прямыми выборами премьера

Совет министров Италии на заседании в пятницу одобрил проект конституционной реформы страны, призванный укрепить исполнительную власть и обеспечить большую стабильность политической системы страны.

Об этом на пресс-конференции после заседания заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, передает "Европейская правда".

По словам Мелони, конституционная реформа преследует две цели – "гарантировать право граждан решать, кто ими руководит", а также обеспечить, чтобы избранный народом представитель мог находиться у власти независимо от пертурбаций в парламенте.

"Я считаю это матерью всех реформ, которые можно сделать в Италии... Возьмем для примера время между 2002 и 2022 годами: в Италии было девять премьер-министров с двенадцатью разными правительствами, во Франции было четыре президента, в Германии – три канцлера", – пояснила она.

Со времен Второй мировой войны в Италии сменилось почти 70 правительств, что более чем в два раза больше, чем в Великобритании и Германии.

Реформа, по словам премьера, будет предусматривать изменение четырех статей конституции. Ключевое изменение – избрание главы правительства всеобщим, прямым голосованием одновременно с нижней палатой парламента Италии.

Кроме того, в случае вотума недоверия или отставки премьера новый назначается только из числа депутатов парламента и под обязательство реализовывать правительственную программу предшественника – это должно положить конец техническим правительствам.

Также правительство Мелони предлагает отменить пожизненные должности сенаторов, за исключением бывших президентов страны. Те сенаторы, которые уже имеют пожизненный статус, его сохранят. Полномочия президента Италии реформа не затрагивает.

Любые изменения в конституцию Италии должны получить большинство в две трети голосов в обеих палатах парламента – чего будет трудно достичь, учитывая расколотость итальянской политики. В то же время изменения могут быть одобрены на референдуме.

Последняя серьезная попытка реформы конституции Италии в 2016 году завершилась неудачей. Тогдашний премьер Маттео Ренци подал в отставку после того, как на референдуме отклонили его предложение уменьшить роль Сената и региональной власти.