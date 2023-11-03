У Байдена говорят, что из-за Конгресса вынуждены отправлять Украине меньшие пакеты помощи

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сегодняшнее объявление военной помощи для Украины, заявила, что США будут выделять меньшие пакеты такой помощи из-за отсутствия решения Конгресса о дополнительном финансировании.

Об этом, как передает "Европейская правда", она сказала на брифинге для журналистов в пятницу.

Жан-Пьер напомнила, что последний пакет военной помощи США состоит из двух частей: 125 миллионов долларов – в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA; предоставление оружия из запасов армии США) и 300 миллионов – из программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI; заказ оружия у производителей).

"С сегодняшним объявлением мы исчерпали остальные средства USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

"И хотя мы имеем остатки по программе PDA, чтобы продолжать удовлетворять насущные потребности Украины на поле боя, мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину на как можно более длительное время", – добавила она.

В связи с этим Жан-Пьер призвала Конгресс как можно быстрее одобрить предложенный Белым домом пакет дополнительного финансирования.

"Сейчас, с приближением очередной жестокой зимы, полной российских атак, очень важно, чтобы Конгресс послал миру важный сигнал о решимости Америки и принял меры для принятия дополнительного запроса президента о национальной безопасности и показал Владимиру Путину и остальному миру, что США продолжают твердо стоять на стороне Украины", – сказала чиновница.

Администрация Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов (программа PDA).

Напомним, Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Но новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.