США присылают Украине помощи на $125 млн и заказывают еще на $300 млн

Соединенные Штаты в пятницу объявили об отправке в Украину очередного пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пакет военной помощи будет предоставляться в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, который предусматривает передачу вооружения из запасов американской армии.

В пакет, как и ожидалось, вошли дополнительные боеприпасы систем NASAMS и HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

Также там упоминаются более трех миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатометам, боеприпасы для обезвреживания препятствий, противопехотные мины M18A1 Claymore, 12 тяжеловозов для перевозки тяжелого оборудования, снаряжение для холодной погоды и запчасти.

Отдельно Министерство обороны США заказывает для Украины дополнительные средства борьбы с беспилотниками с лазерным наведением на сумму 300 миллионов долларов. Их передадут через программу "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая предусматривает закупку оружия у производителей, а не его передачу со складов армии США.

Администрация Байдена все еще имеет около пяти миллиардов долларов из утвержденного в прошлом году Конгрессом бюджета на оказание военной помощи из американских запасов. Последний такой пакет Штаты объявляли на прошлой неделе на сумму 150 миллионов евро.

Напомним, Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Но новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно.