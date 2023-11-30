Польша будет просить восстановить разрешительную систему для украинских перевозчиков - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство будет добиваться восстановления разрешений для перевозчиков из Украины, что является ключевым требованием протестующих, которые блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе.

Об этом Моравецкий сказал журналистам в среду в Сейме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WNP.

"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры дал соответствующие поручения Совету министров инфраструктуры ЕС, чтобы мы вернулись к предыдущей разрешительной системе", – заявил Моравецкий.

"Разрешительная система работала хорошо. Мы будем настаивать на том, чтобы эта система разрешений была восстановлена", – подчеркнул он.

Глава польского правительства добавил, что признает ряд аргументов протестующих, и одним из требований было именно восстановление разрешений для перевозчиков из Украины на въезд в ЕС.

"Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые, возможно, приведут к тому, что те грузовики, которые возвращаются пустыми через границу, будут пропущены, что уже уменьшит по крайней мере до определенной степени эту пробку и этот протест одновременно", - сказал также Моравецкий.

Министр инфраструктуры Польши Альвин Гаядхур представил в Сейме информацию о текущей ситуации на границе с Украиной.

Он рассказал, что в течение трех часов разговаривал с представителями перевозчиков. По словам министра, удалось достичь некоторых положительных решений, в частности, протестующие отказались от блокады еще двух пунктов пропуска.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров транспорта обсудит ситуацию с блокированием пограничных переходов на границе Польши с Украиной.

Еврокомиссия ранее предупреждала, что требование восстановить разрешительную систему для украинских перевозчиков не является юридически возможным, поскольку это нарушило бы законодательство ЕС. Украинская сторона настаивала, что не намерена даже обсуждать возвращение разрешений для перевозчиков.

Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян назвала блокаду "неприемлемой". По ее словам, Еврокомиссия оставляет за собой право вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение правил и законов.