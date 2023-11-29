В Еврокомиссии назвали неприемлемой блокаду польско-украинской границы

В Еврокомиссии заявили, что Украина и Евросоюз не могут быть заложниками польских дальнобойщиков, которые блокируют польско-украинскую границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Вэлян, сообщает Reuters.

По ее словам, эта ситуация "неприемлема". Она добавила, что Еврокомиссия оставляет за собой право вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение правил и законов.

"В поиске решения нет добросовестности... и почти полное отсутствие привлечения польских властей... которые должны обеспечивать соблюдение законов на границе", – отметила Вэлян.

"Хотя я поддерживаю право людей на протест, нельзя брать в заложники весь Евросоюз, не говоря уже об Украине, которая сейчас находится в состоянии войны", – резюмировала еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров транспорта обсудит ситуацию с блокированием пограничных переходов на границе Польши с Украиной.

Как известно, с 6 ноября на трех пунктах пересечения границы Польши с Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые пропускают по несколько автомобилей в час. На прошлой неделе началась блокада еще одного пункта пропуска – "Медыка – Шегини".

В понедельник Министерство инфраструктуры Польши сообщило, что обратилось к Украине с предложением для решения ситуации с блокадой на границе.

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