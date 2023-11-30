В Софии фермеры требуют компенсаций, связанных с войной в Украине

В центре болгарской столицы Софии протестуют фермеры, требуя субсидий от правительства из-за убытков, связанных с войной в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание "Фокус".

Протест является вторым подряд, после того, как на прошлой неделе фермеры выходили с теми же требованиями, которые, очевидно, не были удовлетворены.

На этом недельном протесте молочники и садоводы требуют компенсаций, связанных с войной в Украине.

"На этот раз мы сами, но в следующий раз – мы будем со стадами и палками", – говорится на одном из плакатов, установленных недовольными.

Среди их лозунгов такие: "Я хочу быть фермером в Болгарии", "Не уничтожайте фруктовое производство в Болгарии", "Нет попыткам разделить фермеров!", "Сохраним болгарское фруктовое производство!", "Нет убийству болгарского фермера" и другие.

Протестующие также разлили молоко в знак протеста.

"Существует много спекуляций относительно помощи Украине. Речь идет не о том, чтобы стать богаче. Это помощь с точки зрения того, что мы потеряли преимущества по сравнению с украинским импортом", – сказал один из участников акции Петар Ставракиев.

Напомним, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния призвали Европейскую комиссию продолжить финансовую поддержку фермеров, пострадавших от импорта украинского зерна, в течение всего 2024 года.

Как известно, в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на импорт украинской сельхозпродукции в пять восточных стран ЕС, которую ввели из-за жалоб местных фермеров. Но три государства – Польша, Словакия и Венгрия – в ответ объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт.

В среду правительство Словакии поддержало продление запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок и расширило перечень товаров, на которые он распространяется.