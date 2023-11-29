Словакия расширяет и бессрочно продлевает запрет на импорт агропродукции из Украины

Правительство Словакии в среду поддержало продление запрета на импорт агропродукции из Украины на неопределенный срок и расширило перечень товаров, на которые он распространяется.

Это следует из постановления Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии, сообщает "Европейская правда".

Предыдущий запрет Словакии распространялся до конца года на четыре товара, а именно: пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника.

Теперь же в список добавили мед, ячмень, пшеничную муку, солод, соевые бобы, тростниковый или свекольный сахар, отруби, жмых и другие твердые остатки, полученные в результате экстракции растительных жиров или масел.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. В Варшаве ранее говорили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

В то же время в Еврокомиссии не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.