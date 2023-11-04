Минобороны Швеции: Восемь артиллерийских установок Archer уже в Украине

Швеция официально подтвердила передачу Украине восьми самоходных артиллерийских установок Archer.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, которого цитирует SVT, сообщает "Европейская правда".

По его словам, это, безусловно, важно для украинцев, поскольку система Archer имеет хорошую мобильность и высокую точность.

Шведское правительство приняло решение о передаче Украине САУ Archer в январе.

Радиус действия установки составляет 50 километров. Для развертывания, открытия огня и отъезда с места требуется всего несколько минут.

Напомним, в начале октября правительство Швеции объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи, основную часть которого составили боеприпасы.

Кроме того, Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой является предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность испытать в Швеции самолеты Gripen.