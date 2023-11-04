Міноборони Швеції: Вісім артилерійських установок Archer вже в Україні

Швеція офіційно підтвердила передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Archer.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, якого цитує SVT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, це, безумовно, важливо для українців, оскільки система Archer має хорошу мобільність і високу точність.

Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні САУ Archer у січні.

Радіус дії установки становить п'ять кілометрів. Для розгортання, відкриття вогню та від'їзду з місця потрібно лише кілька хвилин.

Нагадаємо, на початку жовтня уряд Швеції оголосив про виділення Україні 14-го пакета військової допомоги, основну частину якого складають боєприпаси.

Крім того, Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.