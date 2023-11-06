Компании из Нидерландов могут обходить санкции против РФ благодаря Турции

Некоторые нидерландские компании, вероятно, обходят санкции Европейского Союза против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, путем экспорта своей продукции через Турцию.

На это обратил внимание портал NL Times, который цитирует данные Службы статистики Нидерландов, сообщает "Европейская правда".

Статистика свидетельствует, что после введения санкций против РФ экспорт нидерландской продукции в Россию уменьшился, а экспорт в Турцию одновременно аномально стремительно вырос.

Во втором квартале 2023 года нидерландский экспорт в Россию составил 285 миллионов евро, что на 63% ниже, чем до полномасштабного вторжения в 2021-м.

В то же время экспорт продукции из Нидерландов в Турцию и страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан и Узбекистан) вырос на 42 и 75% соответственно.

В частности, в Турцию было поставлено нидерландских товаров, подпадающих под российские санкции, на 869 миллионов евро – это на 91 процент больше, чем двумя годами ранее.

Служба статистики Нидерландов приводит конкретные примеры – в частности офисную технику. Россия во втором квартале 2021 года была вторым по величине ее покупателем. После санкций, во втором квартале 2023-го, доля Турции в экспорте нидерландских офисных принадлежностей внезапно выросла с 3,5% до 10%, а стоимость экспорта составила 15 миллионов евро.

То же касается и, к примеру, тяжеловозов и автобусов. Во втором квартале 2021 года доля России в экспорте голландских грузовиков и автобусов составляла 1,8% (11 миллионов евро), а через два года за этот же период их экспорт в Турцию увеличился с 0,5% до 3%.

В прошлом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландские компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.