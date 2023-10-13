Нидерланды наказали четыре компании, помогавшие РФ строить Крымский мост

Прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландские компании и восемь человек за нарушение санкций ЕС против России в период с 2014 по 2017 год за помощь РФ в строительстве Керченского моста в Крым.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном ведомством в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Восемь человек были приговорены к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, а компании должны уплатить штрафы на общую сумму 160 тысяч евро.

По данным прокуратуры, компании поставляли машины, запчасти и другие услуги для строительства моста через Керченский пролив.

"Крымский мост был построен частично благодаря использованию голландских знаний и опыта", – добавили в прокуратуре.

Согласно заявлению, одна компания получила выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг на сумму около 71 тысячи евро. Эту незаконно полученную выгоду конфисковала нидерландская прокуратура.

Прокуратура не назвала компании, которые нарушили санкции.

Напомним, в марте этого года в Германии оштрафовали компанию, которая помогала РФ строить Крымский мост.

В 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Через два года Европейский Союз расширил санкции против участников строительства моста.