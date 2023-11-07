Как Молдова сняла с выборов агентов РФ и какие последствия это имело

Выборы, которые состоялись в Молдове в минувшее воскресенье, несомненно, войдут в историю страны. Впрочем, трактовать их будут по-разному.

Это были выборы, на которых Молдову спасли от вхождения во власть агентов РФ, скажут одни – и будут правы.

Но эти выборы прошли с беспрецедентным нарушением стандартов демократии, скажут другие – и также будут правы.

Похоже, что пророссийские силы потеряли столицу страны, Кишинев. А партия президента Санду вошла в местные органы власти по стране с довольно неплохими результатами и теперь будет искать союзников, без которых следующие выборы им не пройти.

Обо всем этом – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Беззаконием по России: как власть в Молдове сняла с выборов агентов РФ и что из этого вышло. А для тех, кто предпочитает видео, предлагаем видеовариант нашего разбора.

С приближением местных выборов власти Молдовы поняли, что могут проиграть эту битву.

Популизм не является запрещенным политическим приемом и противопоставить ему нечего.

Кандидаты от популистской партии "Шанс", конечно, не имели шансов в образованном Кишиневе, но во многих селах и депрессивных городах они стремительно набирали популярность.

Партию "Шанс" перекупил Илан Шор, потому что его предыдущую партию – "Шор" – в Молдове объявили "неконституционной" весной 2023 года. Отмечалось, что именно российские спецслужбы финансируют ключевую оппозиционную партию "Шор" (подробнее – в статье "Молдова идет на войну с агентами Кремля").

Итак, Кишинев не понимал, как законными методами противодействовать популистской партии "Шанс".

А потому решил действовать незаконно.

Сначала парламент Молдовы принял закон о том, чтобы лишить права избираться в любые органы власти всех прошлых членов партии "Шор".

Это решение, впрочем, удивило и западных партнеров, и даже лояльный к Санду Конституционный суд, который приостановил действие этого закона.

Поэтому правительство решилось на еще более резкий шаг, который совсем не подходит европейскому демократическому государству.

В пятницу вечером – менее чем за двое суток до выборов – премьер Молдовы Дорин Речан подписал решение о том, чтобы снять партию "Шанс" с выборов и отменить регистрацию всех ее кандидатов. Формальное основание – доклад молдовской спецслужбы SIS (подотчетной президенту Санду) об угрозе национальной безопасности от "Шанса". На основе этого доклада правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) приняла решение о жестком вмешательстве власти в избирательный процесс, которое и утвердил премьер.

Юридически правительство Молдовы просто "наказало" оппозиционную партию.

Это ставит под вопрос честность и легитимность гонки в целом. Потому что, в конце концов, в стандартах выборов нет исключения для пророссийских или популистских партий.

Конечно, Украину может только радовать такая смелость и креативность молдовской власти в борьбе с агентами РФ. Но являются ли ее последствия только положительными? К сожалению, нет.

Произвольное вмешательство правительства в выборы команде президента Санду еще не раз вспомнят.

Не секрет, что украинская власть взвешивала возможность проведения выборов несмотря на военное положение – хотя и украинское законодательство, и международные стандарты это запрещают.

Молдова также проводила выборы во время чрезвычайного положения, хотя это запрещено их конституцией. Запрет приходилось обходить несколькими решениями парламента.

Это может добавить аргументов в пользу тех, кто уверен, что так же без замечаний удастся провести выборы и в Украине.

Но вчера вечером Зеленский будто расставил точки над "і": не время готовиться к выборам, а следует сконцентрироваться на борьбе против оккупантов.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Беззаконием по России: как власть в Молдове сняла с выборов агентов РФ и что из этого вышло.