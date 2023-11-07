Як Молдова зняла з виборів агентів РФ і які наслідки це мало

Вибори, які відбулися у Молдові минулої неділі, поза сумнівом, увійдуть в історію країни. Утім, трактувати їх будуть по-різному.

Це були вибори, на яких Молдову врятували від входження у владу агентів РФ, скажуть одні – і будуть праві.

Але ці вибори відбулися з безпрецедентним порушенням стандартів демократії, скажуть інші – і також матимуть рацію.

Схоже, що проросійські сили втратили столицю країни, Кишинів. А партія президентки Санду увійшла до місцевих органів влади по країні з доволі непоганими результатами і тепер шукатиме союзників, без яких наступні вибори їм не пройти.

Про все це – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло. А для тих, хто віддає перевагу відео, пропонуємо відеоваріант нашого розбору.

З наближенням місцевих виборів влада Молдови зрозуміла, що може програти цю битву.

Популізм не є забороненим політичним прийомом і протиставити йому немає чого.

Кандидати від популістської партії "Шанс", звісно, не мали шансів у освіченому Кишиневі, але у багатьох селах та депресивних містечках вони стрімко набирали популярність.

Партію "Шанс" перекупив Ілан Шор, бо його попередню партію – "Шор" – у Молдові оголосили "неконституційною" навесні 2023 року. Зазначалося, що саме російські спецслужби фінансують ключову опозиційну партію "Шор" (детальніше – у статті "Молдова йде на війну з агентами Кремля").

Отже, Кишинів не розумів, як законними методами протидіяти популістській партії "Шанс".

А тому вирішив діяти незаконно.

Спершу парламент Молдови ухвалив закон про те, щоби позбавити права обиратися у будь-які органи влади усіх минулих членів партії "Шор".

Це рішення, утім, здивувало і західних партнерів, і навіть лояльний до Санду Конституційний суд, який призупинив дію цього закону.

Тому уряд зважився на ще більш різкий крок, який зовсім не пасує європейській демократичній державі.

У п’ятницю ввечері – менше ніж за дві доби до виборів – прем’єр Молдови Дорін Речан підписав рішення про те, щоби зняти партію "Шанс" з виборів та скасувати реєстрацію усіх її кандидатів. Формальна підстава – доповідь молдовської спецслужби SIS (що підзвітна президентці Санду) про загрозу національній безпеці від "Шансу". На основі цієї доповіді урядова комісія з надзвичайних ситуацій (НС) ухвалила рішення про жорстке втручання влади у виборчий процес, яке і затвердив прем’єр.

Юридично уряд Молдови просто "покарав" опозиційну партію.

Це ставить під питання чесніть і легітимність перегонів загалом. Бо, зрештою, у стандартах виборів немає винятку для проросійських або популістських партій.

Звичайно, Україну може лише тішити така сміливість та креативність молдовської влади у боротьбі з агентами РФ. Але чи є її наслідки лише позитивними? На жаль, ні.

Свавільне втручання уряду у вибори команді президентки Санду ще не раз згадають.

Не секрет, що українська влада зважувала можливість проведення виборів попри воєнний стан – хоча і українське законодавство, і міжнародні стандарти це забороняють.

Молдова також проводила вибори під час надзвичайного стану, хоче це заборонено їхньою конституцією. Заборону доводилося обходити кількома рішеннями парламенту.

Це може додати аргументів на користь тих, хто впевнений, що так само без зауважень вдасться провести вибори також в Україні.

Та вчора ввечері Зеленський ніби розставив крапки над "і": не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло.