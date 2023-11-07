В Финляндии арестовали недвижимость бизнесмена РФ, связанного с оборонным сектором

В Финляндии арестовали недвижимость российского бизнесмена Бориса Алешина, который является фигурантом санационного списка ЕС и связан с российской оборонной промышленностью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Арест был наложен по требованию Министерства иностранных дел Финляндии в сентябре.

Согласно решению судебного пристава, в Алешина конфисковали два соседних участка с недвижимостью общей стоимостью более 2,5 миллиона евро недалеко от города Лонгвик.

Основным объектом недвижимости является участок площадью около 1,6 га. Согласно данным земельного кадастра, в 2018 году Алешин заплатил за него 2,3 миллиона евро.

Через два года Министерство обороны предоставило Алешину разрешение на покупку соседнего участка за 250 000 евро.

В июне прошлого года Совет ЕС добавил 68-летнего бизнесмена Алешина в санационный список из-за войны РФ против Украины.

Алешин, проживающий в Москве, среди прочего, работает в нескольких компаниях, связанных с российской военной промышленностью.

В частности, он является научно-техническим советником генерального директора российской государственной авиационной компании "Объединенная авиастроительная корпорация". Дочерние компании группы производят истребители "МиГ" и "Сухой", которые используются российскими военными.

Алешин также занимает должность председателя правления группы компаний "Кронштадт", которая производит, среди прочего, беспилотники "Орион", используемые российскими военными.

В 2003-2004 годах Алешин также занимал должность вице-премьера по вопросам промышленной политики в правительстве Михаила Касьянова.

Летом 2020 года Алешин направил финскому Министерству обороны заявку на разрешение покупки участка. В ней говорится, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где любил преимущественно рыбачить.

Напомним, 3 ноября США ввели санкции против гражданки России Екатерины Ждановой, которая помогала российской элите в отмывании и переводе сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты в обход ограничений.

Перед этим стало известно, что в Финляндии начинается суд над женщиной, которую обвиняют в приобретении внутри страны компонентов патронов для стрелкового оружия и их контрабанде в Россию.