В США отрицают обсуждение с Украиной "мирных" переговоров с РФ

Представитель Государственного департамента США Ведант Патель опроверг сообщения в СМИ о якобы обсуждении американской и европейской стороны с Украиной начала "мирных" переговоров с Россией.

Об этом Патель заявил на брифинге во вторник, передает "Европейская правда".

Заместитель представителя внешнеполитического ведомства США отметил, что решение о любых переговорах с Россией должна принимать Украина.

"Как мы ранее неоднократно и говорили, ничего не должно происходить об Украине без Украины. Нам не известно о каких-либо разговорах с Украиной о переговорах за пределами "формулы мира", по которой уже состоялся ряд встреч", – сказал он.

По словам Пателя, "и дальше совершенно понятно, что в Кремле нет никакой заинтересованности в завершении этой войны путем переговоров".

"И мы привержены обязательству поддерживать наших украинских партнеров", – подытожил представитель Госдепа.

На прошлой неделе телеканал NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ. По данным телеканала, в этих обсуждениях, в частности речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

Дипломатические источники в ЕС ранее назвали эту информацию неправдивой.