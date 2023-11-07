Правительство Италии признало, что стране будет трудно достичь расходов 2% ВВП на оборону

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время парламентских слушаний во вторник заявил, что страна будет пытаться достичь поставленной НАТО цели тратить на оборону не менее 2% своего ВВП до 2028 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На заседании комитетов по вопросам обороны и иностранных дел обеих палат итальянского парламента Крозетто признал, что Италия "очень далека" от целевого показателя в 2% ВВП расходов на оборону.

"Невозможная цель на 2024 год, но, буду честным с вами... сложная и на 2028 год", – сказал итальянский министр.

По оценкам НАТО, в этом году Италия потратит на оборону 1,46% ВВП. Некоторые государства-члены Альянса.

Как напоминает Reuters, Крозетто еще в июне прошлого года предостерегал, что Италии будет трудно достичь 2% ВВП оборонных расходов, если ЕС не изменит бюджетные правила, предоставив дополнительную гибкость в вопросах инвестиций.

На Вильнюсском саммите государства НАТО уже достигли консенсуса относительно того, что страны-члены должны будут тратить на оборону от 2% ВВП.

Уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было всего семь. На первом месте по объемам расходов на оборону относительно своего ВВП оказалась Польша, на втором – США.