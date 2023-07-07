Генсек НАТО: порога 2% ВВП на оборону достигли уже 11 членов Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что порога 2% ВВП на оборону и более сейчас достигли уже 11 стран-членов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Столтенберг рассказал, что на саммите в Вильнюсе союзники установят более амбициозное обязательство по инвестициям в оборону: не менее 2% ВВП.

"В этом году одиннадцать стран-членов достигают или превышают этот порог. И мы ожидаем, что эта цифра существенно возрастет в следующем году", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что в 2023 году оборонные инвестиции европейских союзников и Канады вырастут на 8,3%, что больше всего за последние десятилетия.

Столтенберг напомнил, что в 2014 году, когда союзники договорились начинать повышать расходы на оборону, 2% ВВП или больше на оборону тратили только три страны-союзницы.

Столтенберг не назвал конкретные страны, но ориентировочные оценки расходов стран-союзниц на 2023 год есть в опубликованном документе Альянса.

Как следует из графика, абсолютным лидером расходов на оборону является Польша – с 3,9% своего ВВП. По сравнению с 2014 годом, ее расходы выросли вдвое (такая тенденция очень заметна среди союзников на восточном фланге НАТО). На втором месте США – с 3,49% ВВП. Первую тройку замыкает Греция с 3,1% ВВП.

Следующие восемь в списке – Эстония, Литва, Финляндия, Румыния, Венгрия, Латвия, Великобритания, Словакия.

Литва, похоже, больше всех нарастила расходы на оборону по сравнению с показателями 2014 года.

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