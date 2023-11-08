Франция выделит 200 млн евро на военную помощь Украине

Французское правительство намерено пополнит фонд поддержки Украины на 200 миллионов евро для продолжения закупки Киевом техники у Парижа.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, выступая перед Национальным собранием, сообщает Franceinfo.

По его словам, это позволит Парижу начать новую стратегию приобретения нового оборудования для украинской армии. Он добавил, что война в Украине является "конфликтом, от которого мы не должны отворачиваться".

"Вы проголосовали в комитете за поправку, открывающую возможность выделения еще 200 млн евро для фонда поддержки Украины", – обратился он к французским парламентариям.

Ранее сообщалось, что французская компания Cybergun подписала контракт на сумму 36 миллионов евро на поставку Украине вооружения.

Напомним, в пятницу США объявили об отправке в Украину очередного пакета военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.

А Нидерланды пообещали выделить Украине 500 миллионов евро на боеприпасы.