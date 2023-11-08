Еврокомиссия предложила ускорить интеграцию Западных Балкан в ЕС

Еврокомиссия предложила план, который должен ускорить фактическую интеграцию Западных Балкан с Евросоюзом и сделать ощутимыми преимущества членства еще до того, как эти страны завершат вступление в ЕС.

Об этом на брифинге заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, пишет "Европейская правда".

Варгеи отметил, что данный план является "мощным ответом" на задание от Европейского совета ускорить процесс расширения.

Варгеи объяснил, что речь идет о преодолении экономического и социального разрыва между этими странами и ЕС и де-факто интеграции региона, которая позволит почувствовать этим странам преимущества членства в ЕС еще до того, как они завершат процесс вступления.

Ключевым пунктом является открытие для стран Западных Балкан еще до членства так называемых "четырех свобод" Евросоюза – свободы движения товаров, капитала, услуг и свободы передвижения – как можно быстрее, "настолько быстро, насколько они будут готовы к этому, принимая на себя все обязательства, вытекающие из наших обязательств и правил".

Встречным требованием для этого Еврокомиссия просит страны региона "относиться друг к другу так, как планируют относиться ко всем членам Евросоюза" – что должно поспособствовать стабильности, безопасности и процветанию региона.

Следующий пункт – ускорение важных реформ в странах Западных Балкан при содействии и помощи Евросоюза, с детальными планами для каждой страны.

В-третьих, Еврокомиссия предлагает Евросовету увеличить финансовый вклад в поддержку трансформации стран Западных Балкан и предоставить дополнительные 6 млрд евро поддержки.

"Это должно сделать интенсивность помощи соизмеримой с нашими структурными фондами и фондами сплоченности уже до конца текущего многолетнего плана финансирования", – отметил Варгеи, добавив, что это должно стать значительным толчком для развития региона.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной "как только соответствие критериям будет достигнуто", но и отметила проблемы с Республикой Сербской.

Относительно Украины, Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ.