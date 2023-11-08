Еврокомиссия рекомендовала открытие переговоров о вступлении с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут достаточный уровень соответствия критериям членства.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Мы признаем ряд положительных политических и юридических шагов, например, быстрое начало работы нового совета министров в январе 2023 года, преданность политических партий цели вступления в ЕС, что принесло положительный результат", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила прогресс в борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег, терроризмом.

"Но мы также отмечаем с обеспокоенностью ряд антиконституционных законов, принятых представителями энтитета Республики Сербской", – сказала она.

Тем не менее, Комиссия рекомендовала странам ЕС открыть переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только соответствие критериям будет достигнуто.

"Поэтому Комиссия сообщит Совету о прогрессе до марта 2024 года", – сказала фон дер Ляйен.

Напомним, в июле глава Республики Сербской Милорад Додик пригрозил провести референдум об отделении Республики Сербской. Он отказывается признавать полномочия высокого представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта с тех пор, как эта должность потеряла поддержку ООН благодаря вмешательству России и Китая.

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