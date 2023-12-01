Греция впервые разрешит голосование по почте на выборах в Европарламент

В Греции правоцентристская правящая партия "Новая демократия" объявила в четверг, что впервые допустит возможность голосования по почте на выборах в Европарлмент в июне 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис неожиданно заявил своему кабинету, что в начале 2024 года правительство подаст законопроект, который позволит гражданам, находящимся в стране или за ее пределами, голосовать по почте.

Греческий лидер также намекнул, что это может касаться следующих общенациональных выборов.

Это первый случай, когда в Греции будет разрешено голосовать по почте.

Граждане Греции, проживающие за рубежом, а также особые категории местных жителей, такие как сезонные рабочие или люди с ограниченными возможностями, будут иметь право голосовать по почте.

Этот шаг, похоже, усилит участие греков, проживающих за рубежом, поскольку правящая партия считает, что она лидирует в этой конкретной электоральной категории.

Оппозиционные партии, однако, не восприняли этот шаг положительно.

В частности, Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) заявило, что ему нужны "гарантии" относительно процесса, который будет происходить, и что не было проведено никаких консультаций с другими партиями, вопреки тому, что говорил премьер-министр в недавнем прошлом.

Коммунистическая партия и правые "Греческое решение" также выступили против этого заявления.

Главная оппозиционная левая партия СИРИЗА заняла выжидательную позицию в ожидании деталей законопроекта.

Правящая партия видит электоральные возможности в голосовании по почте, учитывая консервативные убеждения эмигрантов – особенно тех, кто покинул Грецию давно; однако СИРИЗА готова воспользоваться преимуществами нового процесса внутри Греции.

Сезонные работники туристического сектора, преимущественно молодежь, до сих пор не имели возможности голосовать, и, по оценкам аналитиков, большинство из них склонны голосовать за СИРИЗА.

Более того, новоизбранный лидер СИРИЗА Стефанос Касселакис до того, как возглавить партию, проживал в США, и считает, что сможет мобилизовать избирателей, проживающих за рубежом.

Напомним, главная оппозиционная партия Греции СИРИЗА претерпела раскол после того, как левая фракция объявила о выходе из ее рядов, обвинив недавно избранного лидера партии в отходе от ее основной идеологии в пользу "правого популизма".

В сентябре многолетний лидер СИРИЗА Алексис Ципрас после неудачи на парламентских выборах ушел в отставку, его место занял политический новичок Стефанос Касселакис.