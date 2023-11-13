Головна опозиційна партія Греції зазнала розколу після того, як ліва фракція оголосила про вихід з її рядів, звинувативши нещодавно обраного лідера партії у відході від її основної ідеології на користь "правого популізму".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Фракція "Парасолька" ексміністра фінансів в уряді СІРІЗА у 2015-19 роках Евкліда Цакалотоса оголосила про свій вихід з партії, звинувативши лідера партії Стефаноса Касселакіса у "трампістських практиках та правому популізмі".

Партійному розколу передувала гучна поразка політичної сили від консервативної "Нової демократії" на подвійних виборах у травні та червні, а також заява Касселакіса про те, що він хоче виключити трьох відомих членів фракції "Парасолька" – всіх колишніх міністрів, які критикували його під час виступів на телебаченні.

Мова йде про ексміністра енергетики та довкілля Паноса Скурлетіса, колишнього першого заступника міністра національної оборони й міністра міграційної політики Дімітріса Віцаса, а також колишнього міністра освіти Нікоса Філіса.

Коли стало зрозуміло, що йому не вдасться домогтися свого в партійних органах, лідер СІРІЗА заявив, що винесе це питання на референдум серед членів політсили. Ця пропозиція викликала заперечення навіть серед його союзників.

На бурхливому засіданні Центрального комітету партії у суботу конфронтаційну промову лідера часто переривали оплесками та вигуками "Ганьба!", після чого "Парасолька", а також прихильники головного суперника Касселакіса на виборах лідера партії у вересні минулого року Ефі Ахціоглу, покинули засідання ще до його завершення.

Хоча прихильники "Парасольки" не прояснили своїх майбутніх планів, очікується, що вони сформують нову ліву політичну партію. Вони також мають підтримку більшої частини молодіжного крила СІРІЗА.

Водночас Ахціоглу та її група, хоча поки що не залишають партію, розкритикувала "глибоко образливу та розкольницьку промову" Касселакіса та звинуватила його у використанні лексики ультраправих.

Нагадаємо, у вересні багаторічний лідер СІРІЗА Алексіс Ципрас після невдачі на парламентських виборах пішов у відставку, його місце посів політичний новачок Стефанос Касселакіс.

Касселакіс несподівано обійшов провідних членів СІРІЗИ під час першого туру голосування за лідера 16 вересня завдяки кампанії в соцмережах, де він пообіцяв покласти край владі "Нової демократії" – правій політсилі, що перемогла на останніх парламентських виборах.