Украинские водители на польской границе готовятся объявить голодовку

Украинские водители, которые более двух недель ожидают пересечения польско-украинской границы в пункте пропуска "Корчова – Краковец", заявили, что готовятся объявить голодовку.

Как пишет "Европейская правда", об этом "Радио Свобода" сообщил водитель международных перевозок Роман Власюк.

По его словам, вчера была договоренность, что польские перевозчики будут пропускать семь авто в час, но после 22:00 договоренность была сорвана и водителей снова поставили на проезд в один автомобиль в час.

"Наши требования – пропустить одним выездом все те автомобили, которые должны были ночью проехать согласно договоренности "7 машин в час", а также в дальнейшем увеличить пропуск до 14 машин в час. Если наши условия не будут выполнены, мы официально заявляем о голодовке. Мы отказываемся от волонтерской помощи. Мы переходим только на воду и чай", – заявил он.

В то же время один из водителей в комментарии с места происшествия для ТСН отметил, что "мы объявили голодовку, пока не примут наши условия".

По словам Власюка, около двух сотен украинских водителей вблизи пункта пропуска Корчова окружила местная полиция, когда они шли, чтобы пообщаться с польскими протестующими.

"Нас заблокировали среди поля. Нас здесь около 200 водителей. Полицейские сказали, что по их законам скопление людей в таком количестве не разрешено. Они в полной амуниции, с баллонами, газами, "перцовками". Сейчас только на Корчове мы имеем заблокированных 2000 грузовиков, то есть в Украине в ожидании 2000 машин экспорта", – сказал водитель.

Он также заявил, что вчера польская инспекция транспорта начала штрафовать украинских водителей за нарушение графика работу.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что по состоянию на утро пятницы в целом на украинско-польской границе в очередях на въезд в Украину находится около 2100 грузовых транспортных средств.

Напомним, польские перевозчики начали свой протест 6 ноября, требуя от ЕС, среди прочего, восстановить разрешительную систему для украинских водителей, въезжающих в Евросоюз.

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