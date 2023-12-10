В Грузии в очередной раз отрицают помощь в обходе санкций против РФ

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз заявил, что территория Грузии не используется для обхода санкций, введенных ЕС против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Заявление Папуашвили приводит проект SOVA, пишет "Европейская правда".

"Такого факта не было, и это – абсолютная ложь", – подчеркнул он, добавив, что правительство Грузии следует международным санкциям.

"Поэтому любая информация, в которой может содержаться намек о том, что с помощью Грузии удается обходить санкции, является абсолютной ложью. К сожалению, некоторые СМИ в Грузии, НПО и политические партии последние полтора года занимались распространением дезинформации против Грузии. Прямые заявления или намеки на то, что ведется обход санкций, слышать не впервые", – заявил Папуашвили.

Напомним, летом в Госдепе заявили, что США определили пять стран, которые способствуют России в обхождении западных санкций: ими являются Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

Грузия стремится получить статус кандидата на вступление в ЕС. В Евросоюзе ожидают, что страны, которые стремятся стать членами ЕС, будут согласовывать с ним свою внешнюю политику, в частности, в вопросе санкций.

Недавно немецкий вещатель DW заявил, что нашел лазейки, через которые россияне обходят санкции в Грузии.