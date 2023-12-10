В Грузії вчергове заперечили допомогу в обході санкцій проти РФ

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вкотре заявив, що територія Грузії не використовується для обходу санкцій, які введені ЄС проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Заяву Папуашвілі наводить проєкт SOVA, пише "Європейська правда".

"Такого факту не було, і це – абсолютна брехня", – наголосив він, додавши, що уряд Грузії слідує міжнародним санкціям.

"Тому будь-яка інформація, в якій може міститися натяк про те, ніби за допомогою Грузії вдається обходити санкції, є абсолютною брехнею. На жаль, деякі ЗМІ в Грузії, НУО та політичні партії останні півтора року займалися поширенням дезінформації проти Грузії. Прямі заяви або натяки на те, що ведеться обхід санкцій, чути не вперше", – заявив Папуашвілі.

Нагадаємо, влітку у Держдепі заявили, що США визначили п'ять країн, які сприяють Росії в обходженні західних санкцій: ними є Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменія.

Грузія прагне отримати статус кандидата на вступ до ЄС. У Євросоюзі очікують, що країни, які прагнуть стати членами ЄС, узгоджуватимуть із ним свою зовнішню політику, зокрема, у питанні санкцій.

Нещодавно німецький мовник DW заявив, що знайшов лазівки, через які росіяни обходять санкції у Грузії.