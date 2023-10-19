Европарламент присудил премию Сахарова Махсе Амини и борцам за права женщин в Иране

Европарламент присудил премию Сахарова за свободу мысли Махсе Амини, чья смерть спровоцировала массовые протесты в Иране, и движению "Женщина, жизнь, свобода", которое борется за права женщин в этой стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Европарламента.

"16 сентября исполнился год со дня убийства Махсы Амини в Иране. Европарламент с гордостью поддерживает храбрых и непокорных людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране.

Мы поддерживаем тех, кто, даже находясь в тюрьме, продолжает поддерживать женщин, жизнь и свободу", – заявила президент Европарламента Роберта Метсола, отметив, что депутаты "чтят память всех тех, кто заплатил самую высокую цену за свободу".

22-летнюю Махсу Амини в сентябре 2022 года задержали за несоблюдение правил об обязательном ношении хиджаба. Через три дня она умерла в тюремной камере. Очевидцы и родственники сообщили, что девушку жестоко избили полицейские и причиной смерти стали полученные травмы; по версии властей, у нее случился сердечный приступ.

Гибель Амини привела к самым масштабным протестам в Иране за последние годы. По данным правозащитников, в результате жестокого подавления демонстраций погибли по меньшей мере 476 мирных жителей, несколько активистов были приговорены к смертной казни.

Церемония награждения лауреатов состоится 13 декабря в Европарламенте.

В прошлом году премию Сахарова вручили народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому, в 2021 году – российскому политику Алексею Навальному, в 2020-м – демократической оппозиции Беларуси.

Ранее сообщалось, что ультраправая политическая группа в Европейском парламенте выдвинула кандидатуру американского миллиардера Илона Маска на получение высшей награды ЕС в области прав человека.