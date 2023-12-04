Украина начала консультации с ЕС о "гарантиях безопасности"
Украина начала консультации с Евросоюзом относительно коллективных гарантий безопасности, как развитие декларации Группы семи о поддержке Украины, которую подписали на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Первый раунд консультаций начал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.
Во время консультаций стороны обменялись видением подходов к будущим безопасностным гарантиям ЕС с акцентом на безопасностно-оборонном сегменте.
Игорь Жовква отметил, что будущее членство Украины в ЕС само по себе будет мощной гарантией безопасности для Украины и европейского сообщества в целом.
Он отметил весомый вклад Евросоюза в укрепление безопасности и обороноспособности Украины, в частности путем поддержки через Европейский фонд мира и тренировочную миссию ЕС.
Также сообщается, что Жовква от имени президента Украины передал Шарлю Фризу орден "За заслуги" III степени – за весомый вклад в укрепление и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, в ноябре начались такие консультации с Германией и Италией, а перед тем – с Нидерландами и Францией.
Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.
Всего к декларации присоединились уже 30 стран.