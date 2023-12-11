Стало известно, где состоится следующая встреча советников по "формуле мира"

Швейцария примет у себя встречу советников глав государств для обсуждения украинской "формулы мира" на полях Всемирного экономического форума в середине января.

Как пишет "Европейская правда", об этом первой сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники, а позже подтвердило Министерство иностранных дел Швейцарии в комментарии агентству Keystone-SDA.

Встреча советников по "формуле мира" состоится на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 14 января, за день до начала форума. Это позволит использовать его инфраструктуру и не принимать дополнительные меры безопасности в другом месте.

"Швейцария поддерживает эту инициативу, как и все проекты, которые могут служить основой для переговорного процесса, направленного на достижение устойчивого мира", – сообщил представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Остается открытым вопрос, приедет ли в Давос сам украинский президент, пишет Tages-Anzeiger. Украинская сторона пока этот вопрос пока не комментировала.

Украина ранее декларировала намерения провести глобальный саммит по "формуле мира" до конца года и для этого уже провела три подготовительные встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде (Саудовская Аравия) и на Мальте.

Но, как стало известно, Глобальный саммит мира состоится не раньше 2024 года.

Об итогах второй встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.