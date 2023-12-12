Польские протестующие хотят блокировать КПП "Дорогуск" до марта

Разблокированный накануне пункт пересечения границы "Дорогуск-Ягодин" может быть снова заблокирован.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время экспертной дискуссии "Уроки блокады. Как защитить западную границу Украины" заявил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин.

По его словам, польские перевозчики, которые блокировали КПП "Дорогуск-Ягодин", собираются подать новую заявку на протест на период до 25 марта.

"После того как местные власти запретили блокировку, они перекрыли трассу фурой, заявив, что она сломалась. Сейчас она препятствует движению, а полиция сопровождает в обход группы по 10-15 грузовиков. Протестующие обещают уже сегодня добиться постановления суда, останавливающего решение местных властей. А главное – они анонсируют подачу новой заявки на митинг, который продлится теперь уже до 25 марта", – рассказал он.

Эту информацию частично подтверждает и польское RMF FM. Журналистам стало известно, что протестующие с КПП в Дорогуске уже 11 декабря подали заявку на новый протест, который должен начаться с понедельника.

Мэр Дорогуска, как ожидается, примет решение во вторник или среду.

Также сообщается, что перевозчики обжалуют решение мэра разогнать их протест в суде в Люблине.

Как известно, с 6 ноября группа польских перевозчиков блокирует движение грузов на границе с Украиной. С недавних пор к ним присоединились словацкие перевозчики.

11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков и движение через этот КПП возобновилось. Впрочем, вечером проезд частично перекрыли фурой. Из материала RMF следует, что грузовик до сих пор препятствует проезду на КПП в Дорогуске, поэтому его пропускная способность уменьшена.

12 ноября в Госпогранслужбе сообщили, что КПП "Дорогуск-Ягодин" пропускает грузы в обоих направлениях. Всего в очередях на западной границе – около 5000 грузовиков.