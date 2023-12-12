ЕСПЧ постановил, что Польша должна признать однополые партнерства

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что Польша нарушила право на уважение частной жизни, не предоставив юридического признания однополым парам.

Об этом говорится в сообщении суда, передает "Европейская правда".

В деле "Пшибишевска и другие против Польши" десять поляков утверждали, что подавляющее большинство стран-членов Совета Европы предоставляют однополым парам право жениться или заключать зарегистрированные гражданские союзы, и утверждали, что они находятся в невыгодном положении, например, в сфере налогообложения, социальных прав и семейного права.

"Суд постановил, что польское государство не выполнило своей обязанности обеспечить заявителей конкретной правовой базой, предусматривающей признание и защиту их однополых союзов", – говорится в постановлении суда.

"Эта несостоятельность привела к тому, что заявители не смогли урегулировать фундаментальные аспекты своей жизни и составляла нарушение их права на уважение их частной и семейной жизни", – заявил ЕСПЧ.

Дело берет свое начало со времен правления националистической партии "Право и справедливость" (ПиС), которое фактически завершилось после восьми лет в понедельник, когда парламент поддержал новое проевропейское правительство во главе с Дональдом Туском, которое пришло к власти после октябрьских выборов.

ПиС заявляет, что распространение права на брак и усыновление на гомосексуальные пары угрожает традиционным семейным структурам и несет вред для детей. В заявлении также говорится о том, что преподавание вопросов ЛГБТК в школах приводит к сексуализации детей.

Во время предвыборной кампании Туск заявил, что его партия введет положение об однополых партнерствах, и он считает это своим приоритетом.

В знак преданности его правительства борьбе с дискриминацией, кабинет Туска станет первым, в который войдет министр по вопросам равенства, Катажина Котула, политик из партии "Новые левые", которая является частью его проевропейской коалиции.

Решения ЕСПЧ обязательны для выполнения членами Совета Европы, организации, которая является отдельной от Европейского Союза, но некоторые из них остаются невыполненными годами.

Ассоциация "Любовь не исключает", которая поддерживала заявителей в суде, заявила, что это решение приведет к "серьезному давлению" на правительство с целью введения однополых партнерств.

"Поскольку новое правительство хочет восстановить репутацию Польши... и доказать, что кризис верховенства права закончился, оно не сможет игнорировать голоса международных органов, таких как трибунал", – говорится в заявлении организации, которое цитирует Reuters.

Подробно о том, чего ожидать Украине от правительства Дональда Туска – в видеоблоге "ЕвроПравды".