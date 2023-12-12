Финляндия вдвое увеличит производство боеприпасов, чтобы помочь Украине

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен во вторник принял решение об увеличении мощностей по местному производству боеприпасов для того, чтобы сделать возможным долгосрочную поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба финского Минобороны.

Ведомство обязалось инвестировать около 24 миллионов евро в увеличение производства крупнокалиберных боеприпасов и получить долгосрочные заказы от финской промышленности, что позволит отрасли инвестировать самостоятельно.

Кроме того, финская промышленность сможет обратиться к ЕС за поддержкой в рамках финансового пакета Регламента о поддержке производства боеприпасов, известного как ASAP (Акт в поддержку производства боеприпасов).

Общий объем инвестиций Минобороны Финляндии и промышленности составит около 120 миллионов евро. Это позволит увеличить производственные мощности более чем вдвое по сравнению с нынешним уровнем.

"Нынешнее решение значительно увеличит мощности по производству тяжелых боеприпасов в Финляндии, что сделает возможным долгосрочную поддержку Украины до 2030-х годов. Увеличение производства является значительным в европейском масштабе, а также усилит обороноспособность Финляндии", – заявил Хякканен.

В Минобороны Финляндии подчеркивают, что производство боеприпасов в стране уже увеличилось в несколько раз по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Кроме того, с начала войны в Украине Министерство обороны разместило долгосрочные заказы на тяжелые боеприпасы в отечественной промышленности. Это позволило отечественной промышленности нанять дополнительный персонал и увеличить объемы производства боеприпасов на существующих мощностях", – добавил глава ведомства.

Спрос на артиллерийские снаряды, в частности калибра 155 мм, резко возрос после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. США и их союзники уже прислали Киеву более двух миллионов таких снарядов. Сейчас западные государства стремятся увеличить производство артиллерийских снарядов, чтобы пополнить свои запасы и обеспечить ими Украину.

По данным Reuters, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов для Украины до весны 2024 года.