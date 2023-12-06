Reuters: Страны ЕС поставили Украине меньше половины из обещанного 1 млн снарядов

Государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов для Украины до весны 2024 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

В марте ЕС разработал план по предоставлению Украине миллиона артиллерийских снарядов, одного из ключевых вооружений в полномасштабной российско-украинской войне.

План состоял из трех частей: поставки из запасов армий ЕС, инвестиции в собственное производство и заказ снарядов у оружейных компаний по схеме совместных закупок, которую координирует Европейское оборонное агентство.

Из собственных запасов государства ЕС передали Украине около 300 тысяч артиллерийских снарядов, пишет Reuters, а в рамках совместных закупок – только 60 тысяч. В Евросоюзе называют разные причины отставания от плана.

Одни утверждают, что многие правительства ЕС не подкрепили заявления о долгосрочной поддержке Украины размещением заказов в оружейных компаниях. Другие настаивают на том, что промышленности нужно время, чтобы нарастить темпы производства.

Раздается также критика из-за решения ограничить участие в совместных закупках компаниями из ЕС и Норвегии, на чем прежде всего настаивала Франция.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус публично заявил, что ЕС не достигнет своей цели доставить один миллион артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

В то же время в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.