Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом в интервью газете Iltalehti рассказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает "Европейская правда".

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро", – сказал финский министр.

По его словам, решение о начале производства, вероятно, примут до Рождества.

"Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", – добавил Хяккянен.

Накануне стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall выиграл крупный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы для Украины; заказчик – неназванная страна НАТО.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС давить на ОПК для наращивания производства снарядов для Украины.