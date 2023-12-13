По данным польских СМИ, украинская сторона стремится договориться о "скором" приезде в Киев нового премьера Польши Дональда Туска, чтобы как можно быстрее начать перезагрузку отношений.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Визит хотят организовать независимо от того, состоится ли потенциальная встреча Туска и президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в Брюсселе, где 14-15 декабря пройдет саммит лидеров ЕС.

О возможности встречи с Зеленским в Брюсселе Туск кратко упомянул во время одного из выступлений во вторник. Туск должен лететь туда практически сразу после принятия присяги президенту и официального запуска работы нового правительства.

Источники в окружении Туска говорят, что его встреча с президентом Украины в Брюсселе еще не подтверждена.

По источникам Onet как в Польше, так и в Украине, украинская сторона приглашает Туска в Киев, чтобы эта поездка была одним из первых его зарубежных визитов, и есть вероятность, что новый премьер Польши согласится на предложение.

Один из соратников Туска, который комментировал на условиях анонимности, отметил, что приехать в Украину логистически сложно – 16 часов дороги в одну сторону, однако путь за время полномасштабной войны уже хорошо налажен и визит Туска "был бы естественным".

Туск и Зеленский несколько раз встречались в период, когда первый еще возглавлял Европейский совет. Так, в 2019 году Дональд Туск ездил с ним в Станицу Луганскую.

Напомним, Сейм Польши во вторник вечером ожидаемо проголосовал за вотум доверия составу Совета министров во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

Ожидается, что президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.

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