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Правительство Туска начнет работу в среду

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Понедельник, 11 декабря 2023, 21:42

Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.

Об этом объявила глава канцелярии польского президента Гражина Игначак-Бандич, сообщает "Европейская правда".

Дуда провел встречу с Туском сразу после голосования за кандидатуру нового премьера Польши.

"Было договорено, что после вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду 13.12 в 9:00 утра в Президентском дворце", – написала Игначак-Бандич в Twitter (X).

В понедельник Сейм Польши ожидаемо проголосовал за кандидатуру лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска на должность премьер-министра.

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А перед этим депутаты не выразили доверие правительству меньшинства Матеуша Моравецкого.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.

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