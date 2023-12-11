Правительство Туска начнет работу в среду

Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге правительство нового премьер-министра Дональда Туска утром в среду, 13 декабря.

Об этом объявила глава канцелярии польского президента Гражина Игначак-Бандич, сообщает "Европейская правда".

Дуда провел встречу с Туском сразу после голосования за кандидатуру нового премьера Польши.

"Было договорено, что после вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду 13.12 в 9:00 утра в Президентском дворце", – написала Игначак-Бандич в Twitter (X).

Na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda, po głosowaniu w Sejmie, doszło do spotkania z Premierem @donaldtusk. Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim. pic.twitter.com/cNH3o2kZfx — Grażyna Ignaczak-Bandych (@GIBandych) December 11, 2023

В понедельник Сейм Польши ожидаемо проголосовал за кандидатуру лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска на должность премьер-министра.

А перед этим депутаты не выразили доверие правительству меньшинства Матеуша Моравецкого.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.