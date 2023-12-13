Албания использует ChatGPT для ускорения "евроинтеграционных" изменений законодательства

Правительство Албании решило использовать ChatGPT для перевода огромного массива законодательства и правил ЕС на албанский язык, а также анализа необходимых изменений, что должно поспособствовать быстрой адаптации национального законодательства к европейскому.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Правительство уже подписало соответствующее соглашение о сотрудничестве с исполнительным директором родительской компании OpenAI Мирой Мурати, которая родом из Албании.

Инструмент планируют использовать для того, чтобы и переводить необходимые документы на албанский, и делать детальный обзор, где именно и как нужно изменить албанское законодательство. Также с помощью ChatGPT хотят делать анализ влияния этих изменений в пределах страны, что обычно требует длительной работы многих экспертов.

Премьер Албании Эди Рама заявил, что это позволит отказаться от "армии переводчиков и батальона юристов, что стоит миллионы евро" и ускорить процесс.

Премьер также рассказал, что Мурати сначала восприняла его предложение сотрудничества как шутку, но дальше согласилась и между компанией и Нацагентством по вопросам информационного общества AKSHI создали совместную рабочую группу.

Эди Рама заявил, что представит этот проект на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Албания имеет статус страны-кандидата на вступление в ЕС с 2014 года, но на многие годы застряла в переговорном процессе из-за того, что ее движение синхронизировать с Северной Македонией, которую "тормозили" требования Болгарии.

Недавно Греция пригрозила блокировать следующие этапы переговоров Албании из-за заключения этнического грека Фреди Белери, которого заподозрили в покупке голосов перед местными выборами, которые проходили в 2023 году.

Несмотря на затянутые переговоры, членство Албании в ЕС поддерживают 97% населения.

Опрос в шести странах-членах ЕС показал, что европейцы в целом открыты к идее вступления Украины и более прохладно относятся к возможному вступлению Грузии и стран на Западных Балканах.

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