Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства

Уряд Албанії вирішив використати ChatGPT для перекладу величезного масиву законодавства і правил ЄС на албанську мову та суміжної аналітики, що має посприяти швидшій адаптації національного законодавства до європейського.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Уряд вже підписав відповідну угоду про співпрацю з виконавчою директоркою батьківської компанії OpenAI Мірою Мураті, яка родом з Албанії.

Інструмент планують використати для того, щоб і перекладати необхідні документи албанською, і робити детальний огляд, де саме і як потрібно змінити албанське законодавству. Також за допомогою ChatGPT хочуть робити аналіз впливу цих змін в межах країни, що зазвичай потребує тривалої роботи багатьох експертів.

Прем’єр Албанії Еді Рама заявив, що це дозволить відмовитись від "армії перекладачів та батальйона юристів, що коштує мільйони євро" і прискорити процес.

Прем’єр також розповів, що Мураті спершу сприйняла його пропозицію співпраці як жарт, але далі погодилася і між компанією та Нацагентством з питань інформаційного суспільства AKSHI створили спільну робочу групу.

Еді Рама заявив, що презентує цей проєкт на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Албанія має статус країни-кандидата на вступ у ЄС з 2014 року, але на багато років застрягла у переговорному процесі через те, що її рух синхронізувати з Північною Македонією, яку "гальмували" вимоги Болгарії.

Віднедавна Греція пригрозила блокувати наступні етапи переговорів Албанії через ув’язнення етнічного грека Фреді Белері, якого запідозрили в купівлі голосів перед місцевими виборами, що проходили у 2023 році.

Попри затягнуті переговори, членство Албанії у ЄС підтримують 97% населення.

Опитування в шести країнах-членах ЄС показало, що європейці загалом відкриті до ідеї вступу України і більш прохолодно ставляться до можливого вступу Грузії та країн на Західних Балканах.

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