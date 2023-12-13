В ЕС считают, что саммит одобрит 50 млрд евро для Украины, но имеют и план Б

Лидеры Европейского Союза, вероятно, достигнут договоренности о выделении Украине 50 миллиардов евро, поскольку эта сумма поступит в пакете с другими деньгами, от которых будет иметь выгоду и Венгрия, которая угрожала блокированием этой помощи.

Об этом в интервью Reuters заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, передает "Европейская правда".

ЕС хочет пересмотреть свой бюджет до 2027 года, чтобы добавить 33 миллиарда евро в виде кредитов и 17 миллиардов в виде грантов для Украины.

Венгрия, чей премьер-министр Виктор Орбан хвастался своими связями с Москвой, поставила под сомнение преджоженный пересмотр бюджета, по которому все 27 правительств ЕС, включая Будапешт, должны прийти к единодушному согласию.

Соглашение ЕС тем более важно, что новая финансовая помощь Украине от США стала разменной монетой во внутренней политике, что ставит под сомнение, получит ли Киев больше денег от Вашингтона.

"Весной американское правительство обратилось к нам с просьбой, что они были бы очень за, если бы мы могли возглавить долгосрочную поддержку Украины, а также как своеобразное внутреннее давление на Палату представителей и Сенат, чтобы они сделали нечто подобное", – сказал Ган.

"Это все хорошо понимают все лидеры, и поэтому я думаю, что в конце концов Венгрия также согласится, потому что это также касается их собственных интересов", – отметил он накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где будет обсуждаться этот вопрос.

Венгрия стремится получить больше средств от ЕС на защиту своих границ от нелегальных мигрантов и на выплаты третьим странам за то, чтобы те не пускали мигрантов в Европу. В пересмотренном бюджете ЕС, кроме 50 миллиардов для Украины, также предусмотрены дополнительные 15 миллиардов евро на такую политику.

"Это пакет, он не только для Украины, в нем есть что-то для миграции, защиты границ, поддержки таких стран, как Турция, которые сегодня являются хорошими друзьями Венгрии", – сказал Ган.

Отвечая на вопрос, имеет ли ЕС альтернативный план предоставления Украине средств, даже если Венгрия заблокирует использование общего бюджета ЕС, Ган сказал: "Одним из качеств Комиссии является всегда иметь план Б, но, честно говоря, я не хочу говорить и спекулировать о плане Б, потому что это также создает возможность для выхода".

Отвечая на вопрос, могут ли 26 стран ЕС, кроме Венгрии, предоставить деньги через межправительственное соглашение, Ган заявил: "Конечно. Это одна из возможностей. Но я не верю, что Венгрия останется вне международного, не только европейского, но и международного сообщества".

Ранее в среду Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, накануне саммита ЕС, на котором Виктор Орбан пообещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.

Пока не понятно, будет ли достаточно решения о размораживании 10 миллиардов евро, чтобы убедить Орбана снять свое вето. Высокопоставленный чиновник из Венгрии накануне заявил, что его страна хочет положительного решения о разблокировании более 30 миллиардов евро.