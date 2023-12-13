В ЄС вважають, що саміт схвалить 50 млрд євро для України, але мають і план Б

Лідери Європейського Союзу, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні 50 мільярдів євро, оскільки ця сума надійде в пакеті з іншими грошима, від яких матиме вигоду і Угорщина, яка погрожувала блокуванням цієї допомоги.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, передає "Європейська правда".

ЄС хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, щоб додати 33 мільярди євро у вигляді кредитів і 17 мільярдів у вигляді грантів для України.

Угорщина поставила під сумнів пропозицію щодо перегляду бюджету, щодо якого всі 27 урядів ЄС, включно з Будапештом, мають дійти одностайної згоди.

Угода ЄС тим більше важлива, що нова фінансова допомога Україні від США стала розмінною монетою у внутрішній політиці, що ставить під сумнів, чи отримає Київ більше грошей від Вашингтона.

"Навесні американський уряд звернувся до нас з проханням, що вони були б дуже за, якби ми могли очолити довгострокову підтримку України, а також як своєрідний внутрішній тиск на Палату представників і Сенат, щоб вони зробили щось подібне", – сказав Ган.

"Це все добре розуміють усі лідери, і тому я думаю, що врешті-решт Угорщина також погодиться, тому що це також стосується їхніх власних інтересів", – зазначив він напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі, де обговорюватиметься це питання.

Угорщина прагне отримати більше коштів від ЄС на захист своїх кордонів від нелегальних мігрантів і на виплати третім країнам за те, щоб ті не пускали мігрантів до Європи. У переглянутому бюджеті ЄС, окрім 50 мільярдів для України, також передбачено додаткові 15 мільярдів євро на таку політику.

"Це пакет, він не тільки для України, в ньому є щось для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які сьогодні є добрими друзями Угорщини ", – сказав Ган.

Відповідаючи на запитання, чи має ЄС альтернативний план надання Україні коштів, навіть якщо Угорщина заблокує використання спільного бюджету ЄС, Ган сказав: "Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу".

Відповідаючи на запитання, чи можуть 26 країн ЄС, окрім Угорщини, надати гроші через міжурядову угоду, Ган заявив: "Звичайно. Це одна з можливостей. Але я не вірю, що Угорщина залишиться поза міжнародною, не тільки європейською, але й міжнародною спільнотою".

Раніше у середу Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро коштів ЄС для Угорщини, заморожених через проблеми верховенства права, напередодні саміту ЄС, на якому Віктор Орбан пообіцяв заблокувати фінансову та політичну підтримку України.

Наразі не зрозуміло, чи буде достатньо рішення про розмороження 10 мільярдів євро, щоб переконати Орбана зняти своє вето. Високопосадовець з Угорщини напередодні заявив, що його країна хоче позитивного рішення про розблокування понад 30 мільярдів євро.