Германия изменит схему оплаты за оружие для Украины после бюджетного компромисса коалиции 

По данным журналистов, с новой договоренностью коалиции о бюджете на 2024 год Бундесверу придется покупать оружие на замену переданному Украине из спецфонда на развитие армии, а не отдельного фонда, как сначала планировалось.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Значительная часть оружия, которое Германия передает Украине в качестве военной помощи, предоставляется из собственных запасов Бундесвера. Сначала федеральное правительство пообещало, что оборудование на замену переданному будут оплачивать из специального фонда в бюджете, который не приписан к какому-то конкретному министерству, чтобы уменьшить нагрузку на оборонный бюджет.

Однако в "бюджетном компромиссе" от этого решили отступить: договоренность передает, что в будущем это финансирование должно осуществляться из спецфонда Бундесвера на 100 млрд евро, который создали в 2022 году для укрепления армии.

Дополнительным вызовом является то, что эти 100 миллиардов уже распланированы, поэтому в случае изменения подхода Минобороны придется менять план расходов.

Изначально 100-миллиардный спецфонд Бундесвера планировали для реализации крупных проектов модернизации армии, средства были рассчитаны на период до конца 2027 года. В случае финансирования из него же компенсации вооружения, которое передают Украине, средства закончатся быстрее.

Отдельные политики в оппозиционном ХДС уже раскритиковали новость, заявив, что это ставит под сомнение приоритетность развития Бундесвера для правительства и что в будущем финансовые потребности вооруженных сил могут вырасти еще больше.

Перед этим стало известно, что проект по созданию новейшей системы защиты от ракет и дронов на близких дистанциях может оказаться в пять раз дороже, чем планировали.

Напомним, Германия заверила союзников в неизменных расходах на оборону, несмотря на бюджетный кризис.