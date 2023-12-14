Палата представителей США проголосовала за расследование для импичмента Байдена

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют республиканцы, голосованием в среду официально дала разрешение на расследование по делу об импичменте Джо Байдена, который, как известно, является представителем Демократической партии.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Решение приняли 221 голосом против 212. Речь идет об обвинениях республиканцев в адрес Байдена в том, что он якобы неподобающе получил выгоду от бизнес-деятельности за рубежом своего 53-летнего сына Хантера Байдена, в частности в Украине и Китае, в период вице-президентства Байдена. Конкретных доказательств этого они не привели.

Республиканцы неформально начали расследование еще за три месяца до этого. После этого голосования республиканцы получают больше юридических инструментов, чтобы требовать администрацию Байдена сотрудничать в этом вопросе.

Белый дом отвергает расследование как неподкрепленное фактами и политически мотивированное.

Джо Байден раскритиковал республиканцев за то, что они игнорируют его запросы относительно приоритетов внутренней политики и дополнительного финансирования для Украины и Израиля. "Вместо того, чтобы сделать что-то для улучшения жизни американцев, они сосредоточились на том, чтобы атаковать меня ложью", – заявил Байден.

Запущенная республиканцами процедура почти гарантированно не позволит им отстранить Байдена с должности, как этого не удалось сделать и с 45-м президентом Дональдом Трампом.

Даже если Палата представителей проголосует за импичмент, следующим шагом должно быть голосование в Сенате, где президента должны признать виновным две трети сенаторов. Это практически невозможно, поскольку там большинство имеют демократы с перевесом 51 против 49.

В то же время, процедура может стать частью кампании республиканцев перед президентскими выборами 2024 года.

Как известно, 45-му президенту США Дональду Трампу дважды пытались объявить импичмент: в 2020 году за попытку давления на Украину для коррупционного расследования против Байдена на фоне президентской кампании, и в 2021 году в связи с попыткой изменить свое поражение на выборах. Обе попытки провалились в Сенате.

Ранее сыну президента США Хантеру Байдену выдвинули девять обвинений в Калифорнии в связи с возможными налоговыми нарушениями.

Кроме этого Хантера Байдена обвиняют в том, что он солгал об употреблении наркотиков в октябре 2018 года в анкете на покупку оружия, которое он хранил около 11 дней. В случае доказательства вины ему грозит до 25 лет заключения. Хантер Байден не признает вины.

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