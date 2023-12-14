Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США, де більшість мають республіканці, голосуванням у середу офіційно дала дозвіл на розслідування у справі про імпічмент Джо Байдена, який, як відомо, є представником Демократичної партії.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили 221 голосом проти 212. Йдеться про звинувачення республіканців на адресу Байдена у тому, що він буцімто неналежно отримав вигоду від бізнес-діяльності за кордоном свого 53-річного сина Хантера Байдена, зокрема в Україні та Китаї, у період віцепрезидентства Байдена. Конкретних доказів цього вони не навели.

Республіканці неформально почали розслідування ще за три місяці до цього. Після цього голосування республіканці отримують більше юридичних інструментів, щоб вимагати адміністрацію Байдена співпрацювати у цьому питанні.

Білий дім відкидає розслідування як таке, що не підкріплене фактами і політично вмотивоване.

Джо Байден розкритикував республіканців за те, що вони ігнорують його запити щодо пріоритетів внутрішньої політики та додаткового фінансування для України та Ізраїлю. "Замість того, щоб зробити щось задля покращення життя американців, вони зосередилися на тому, щоб атакувати мене брехнею". – заявив Байден.

Запущена республіканцями процедура майже гарантовано не дозволить їм усунути Байдена з посади, як цього не вдалося зробити і з 45-м президентом Дональдом Трампом.

Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент, наступним кроком має бути голосування у Сенаті, де президента мають визнати винним дві третини сенаторів. Це практично неможливо, оскільки там більшість мають демократи з перевагою 51 проти 49.

Водночас, процедура може стати частиною кампанії республіканців перед президентськими виборами 2024 року.

Як відомо, 45-му президенту США Дональду Трампу двічі намагалися оголосити імпічмент: у 2020 році за спробу тиску на Україну задля корупційного розслідування проти Байдена на тлі президентської кампанії, та у 2021 році у зв’язку зі спробою змінити свою поразку на виборах. Обидві спроби провалилися у Сенаті.

Раніше сину президента США Хантеру Байдену висунули дев’ять звинувачень у Каліфорнії у зв’язку з можливими податковими порушеннями.

Нагадаємо, крім цього Хантера Байдена звинувачують у тому, що він збрехав про вживання наркотиків у жовтні 2018 року в анкеті на купівлю зброї, яку він зберігав близько 11 днів. У разі доведення провини йому загрожує до 25 років ув'язнення. Хантер Байден не визнає провини.

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