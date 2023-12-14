"Останемся здесь до Рождества": Лидеры ЕС шутят о тяжелом саммите из-за вопроса Украины

Лидеры стран Евросоюза прогнозируют очень сложные переговоры на своем саммите в четверг и в пятницу из-за обсуждения серии важных решений по Украине и шутят, что встреча может выйти за пределы графика не на один день.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер Эстонии Кая Каллас, комментируя вероятность одобрения программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро или ее альтернативы, сказала, что лидеры приложат максимум усилий, чтобы утвердить эту программу без применения запасного "плана Б".

"Если это будет абсолютно тупик, если мы просидим здесь много дней, до Рождества, а может и до нового года – тогда подумаем о "плане Б", – пошутила она.

Премьер Финляндии Петтери Орпо рассказал, что "взял с собой много рубашек", потому что ждет сложных переговоров.

"Это займет столько времени, сколько займет", – добавил он, и подчеркнул, что стоит вопрос о доверии к ЕС как объединению.

"Это будет сложная встреча и она может занять немало времени. Позаботьтесь, чтобы вы готовы были быть здесь и в субботу, и в воскресенье, если придется", – сказал журналистам глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

Как известно, на саммите будут рассматривать сразу четыре важных решения, связанных с Украиной.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.

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