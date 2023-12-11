Кулеба назвал ключевые вопросы по Украине, которые обсудят лидеры ЕС на саммите

На предстоящем саммите Европейского совета 14-15 декабря лидеры ЕС будут рассматривать сразу четыре важных вопроса по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал в общении со СМИ в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На обсуждении будет четыре вопроса, связанные с Украиной. Первое – открытие переговоров, второе – утверждение Ukraine Facility, что будет обеспечивать макрофинансовую стабильность в Украине, третье – продолжение финансирования для Европейского фонда мира, чтобы ЕС мог предоставлять Украине летальную и нелетальную помощь. Четвертое – это одобрение 12-го пакета санкций", – отметил Кулеба.

Он добавил, что все эти вопросы очень важны, но ключевым является все же открытие переговоров.

"Не хочу даже говорить о сокрушительных последствиях, если Евросовет не сможет принять это решение, не только в контексте Украины, а в более широком контексте процесса расширения. Мы сделали свое "домашнее задание" и ожидаем, что ЕС выполнит свое", – сказал министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что в дни, которые остаются перед саммитом, украинская дипломатия продолжит работу с отдельными странами-членами.

На прошлой неделе Кулеба выразил уверенность, что страны ЕС все же согласуют решение о финансовой поддержке Украины.

Также он отметил, что большинство членов Европейского Союза поддерживают начало переговоров с Украиной о вступлении, а для преодоления сопротивления Венгрии "надо много работать".