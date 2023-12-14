Прем'єр Фінляндії: Ми маємо схвалити рішення на підтримку України, це питання довіри до ЄС

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо наголосив, що рішення саміту ЄС щодо України виходять за рамки суто українських питань, а від здатності країн домовитися залежить репутація Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед початком першого дня саміту лідерів Євросоюзу.

"У мене одне ключове питання – наша спільна безпека, і наше існування як об’єднання, на яке можна покладатися. Нам потрібно ухвалити сильні рішення і продемонструвати нашу єдність", – зазначив Петтері Орпо.

"Що ми вирішимо тут або не вирішимо – це чіткий сигнал Москві, Києву, Вашингтону і Пекіну. Тож ми маємо ухвалити рішення на підтримку України", – наголосив прем’єр Фінляндії.

На питання ЗМІ про те, як він оцінює позицію угорського прем’єра Віктора Орбана, що збирається блокувати усі ключові рішення щодо України, Орпо відповів, що не можна піддаватися на шантаж і країни-члени мають знайти рішення.

Він також назвав неприйнятними компроміси з Угорщиною у питаннях верховенства права.

Петтері Орпо додав, що також акцентуватиме на необхідності розвитку оборонпрому держав ЄС, тому що загроза Росії є реальною, та зауважив, що Фінляндія вже працює над нарощуванням виробництва боєприпасів.

"Ми усі маємо робити більше, і як об’єднання, і як країни-члени", – підкреслив він.

Раніше повідомляли, що лідери ЄС, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні багаторічної підтримки обсягом 50 мільярдів євро, оскільки ця сума надійде в пакеті з іншими грошима, від яких матиме вигоду і Угорщина, яка погрожувала блокуванням цієї допомоги.

У той же час, високопосадовці у ЄС оцінюють шанси на позитивне рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС, щодо якого угорський прем'єр Орбан найбільш категоричний, у 20-30%.

У середу президент України Володимир Зеленський попередив: якщо Угорщина заблокує рішення ЄС – це означатиме, що вето наклав Путін.

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