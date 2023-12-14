Зеленский выступил на саммите, где обсуждают возможность начать процесс вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский в четверг утром выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета (саммите Евросоюза).

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Президент Украины не является участником Европейского совета (саммита ЕС), поскольку в этот орган входят только руководители государств ЕС. Однако президент Евросовета имеет полномочия единолично, не получая единодушного согласия всех государств, приглашать на заседание также гостей.

По данным "ЕвроПравды", ранее рассматривалась также возможность личного визита Зеленского в Брюссель (с прошлой недели президент Украины совершал серию зарубежных поездок), однако в ЕС не подтвердили возможность личного присутствия украинского президента на саммите.

Саммит ЕС 14-15 декабря в Брюсселе будет рассматривать, среди прочего, вопросы о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и о среднесрочной финансовой помощи Украине.

Однако венгерский лидер Виктор Орбан говорит, что "не видит причин" для вступительных переговоров с Украиной

Подробно об этом читайте в статье "Австро-Венгрия против Украины: как возникла и чего требует "коалиция Орбана" перед саммитом ЕС".