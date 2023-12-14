Орбан уже говорит, что не против вступления Украины в ЕС, но "не видит причин" для переговоров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении процедур".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед началом первого дня саммита лидеров Евросоюза.

На вопрос, выступает ли он против присоединения Украины к ЕС, Орбан ответил, что "настаивает на процедуре". "(Есть) предпосылки. Когда кандидаты их выполняют – давайте начинать переговоры о членстве. Но они не были выполнены даже по оценке комиссии. Так что мы не в состоянии начинать переговоры", – сказал Орбан.

"Расширение – это не теоретический вопрос. Это юридически обоснованный процесс, у которого есть семь условий. Даже по оценке Еврокомиссии, три из семи условий не выполнены (Киевом), поэтому сейчас нет оснований вести переговоры о членстве Украины", – повторил он.

Комментируя вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро, которые угрожал блокировать Будапешт, Орбан сказал, что "деньги для Украины в краткосрочной перспективе уже заложены в бюджете".

"Если вы хотите предоставить долгосрочную и большую помощь, то мы должны находить средства вне бюджета, и мы это поддерживаем", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с премьером Венгрии попросил его назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.

В среду президент Зеленский также предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя

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